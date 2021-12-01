В Липецке вспыхнул садовый домик: есть погибший

В Липецке в пожаре погиб человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 30 ноября, в Липецке произошла трагедия. В СНТ "Дачный-5" на 12 линии вспыхнул кирпичный садовый домик. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к месту происшествия прибыли 2 отделения пожарной охраны. Несмотря на их усилия, дом полностью сгорел. В пожаре погиб человек. Предварительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.

В тот же день в деревне Нечаевка Задонского района загорелся жилой кирпичный дом. С огнем боролись 2 отделения пожарной охраны и 2 представителя добровольной пожарной дружины. Пламя уничтожило крышу, а также внутреннюю отделку помещений по всей площади. К счастью, никто не пострадал.

А в Липецке по улице Ленинградская пожар произошел в продуктовом магазине. Огонь повредил пристройку на площади 6 кв.м.