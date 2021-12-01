Липецкий суд оштрафовал компанию на 100000 рублей за оборудование для производства спирта

Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал компанию за оборудование для производства спирта Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Арбитражный суд Липецкой области обратились представители Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ЦФО. Они потребовали привлечь к административной ответственности компанию по ч.6 ст.14.17 КоАП РФ "Использование или владение основным технологическим оборудованием для производства этилового спирта, зарегистрированным, но не законсервированным в установленном законодательством РФ порядке, в отсутствие лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата".

В заявлении указано, что в здании компании, расположенном в селе Воронеж Елецкого района, выявили оборудование для производства этилового спирта. Причем на каждом из четырех этажей. При этом у фирмы нет лицензии на производство и оборот алкоголя. В момент проверки оборудование было отключено, но не законсервировано. А последнее нужно сделать под контролем федерального органа.

Суд решил привлечь компанию к ответственности за нарушение административного правонарушения. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда, организации назначили 100 тыс. рублей штрафа, а оборудование направили на утилизацию.