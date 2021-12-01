В Липецкой области старые транспортные карты могут заработать в середине декабря

Липчане смогут потратить средства со старых транспортных карт Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области старые транспортные карты могут вновь ввести в оборот. С такой инициативой выступил губернатор региона Игорь Артамонов. Он предложил использовать карты, пока на них не закончатся все деньги. Но без возможности их пополнения.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, предполагается, что оплачивать проезд фиолетовыми картами можно будет со второй половине декабря. Перевозчикам планируют выплатить компенсацию за средства, которые они не получили от липчан из-за сбоев в системе. На это хотят выделить 103,5 млн рублей из региональной казны.

Все эти предложения рассмотрят депутаты Липецкого облсовета. Напомним, в настоящее время деньги на старых транспортных картах заморожены, так как у обслуживающего банка отозвали лицензию.