Липчанину грозит 5 лет за нарушение тайны абонентов сотовой компании

В Липецкой области будут судить теперь уже бывшего сотрудника сотовой компании, который рассекречивал звонки абонентов. По данным следствия, 31-летний житель Грязей будучи помощником офиса продаж, передал знакомому данные о детализации звонков абонента, который жил в Московской области. То есть разгласил тайну связи.

Дело возбудили по части 2 статьи 138 и части 3 статьи 272 – нарушений тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к информации. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, фигурант признал вину и раскаялся. Дело передают в суд. Отметим, что за нарушение тайны переписки или переговоров предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы, за неправомерный доступ к компьютерной информации – до 5 лет.