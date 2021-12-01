Воры вытащили у липчанки деньги из кошелька в отделении банка

В Липецкой области женщину обокрали прямо в отделении банка. Заявление от 35-летней жительницы села Доброе поступило в полицию 26 ноября. Липчанка рассказала, что у нее пропали из кошелька 5000 рублей, когда она пришла в банк обналичить средства со счета.

Вора оперативно вычислили, он попал в объектив камер наблюдения банка. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 54-летний житель Добровского района. Оказалось, что женщина снимала наличные через банкомат и не заметила, как у нее выпал кошелек. Следом зашел другой клиент, который подобрал чужую вещь, достал 5000 рублей, положил кошелек на место и ушел.

Однако тихо взял чужое и ушел, не значит, что нашел – за кражу возбудили дело по 158 статье УК.