В Липецке из-за ремонта на улице Октябрьская автобусы поедут по другому маршруту

В выходные в Липецке изменится схема движения нескольких автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 4 декабря, в Липецке внесут изменения в работу маршрутов №306, №322 и №325. По данным пресс-службы городской администрации, с 8.00 автобусы будут двигаться по улице Неделина по схеме "..- улица Фрунзе - Неделина - Петровский мост - далее". Так, из маршрута временно выпадет остановка "Кинотеатр Октябрь", но добавятся "ГИБДД" и "Петровский рынок".

Причина изменений - в ремонтных работах на сетях теплоснабжения в районе улицы Октябрьская. Напомним, раскопки запланированы на участке в районе дома №24 областного центра. Там же перекроют движение для автомобилей и общественного транспорта.

Как только работы завершат, автобусы вновь поедут по привычной схеме - через улицу Октябрьская.