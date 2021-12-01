Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 1 декабря 2021 года: 374 случая за сутки

В Липецкой области у 374 человек подтвердился коронавирус за сутки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области за сутки снизилось - 374 случая. Напомним, днем ранее этот показатель был выше - 393 заболевших. Так, в Липецке диагноз подтвердился у 271 человека. В Ельце и Липецком районе - у 38. В Измалковском районе заразились 10 местных жителей. В Елецком - 9. В Добровском районе COVID-19 выявили у 5 человек. В Долгоруковском районе - у 2. В Добринском районе 1 новый случай заражения.

Также за сутки медики выписали 434 пациентов. За время пандемии лечение от коронавируса завершили 67 412 жителей Липецкой области. Всего умер 2 441 липчанин, в том числе 10 за последние сутки. На больничном находятся 5 170 человек. У 4 785 из них болезнь протекает в легкой форме. Остальных пришлось госпитализировать.

Напомним, что главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев обязал вакцинироваться от коронавируса студентов и липчан старше 60 лет. Подробности здесь.