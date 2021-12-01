В четверг жители 8 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке в четверг отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 2 декабря, в домах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Филипченко, 8/1, 8/2, 8/3; Балмочных, 1, 3, 5-7, 9-11, 14, 16, 32, 36, 38, 38а; проспект 60 лет СССР, 24.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители улиц Терешковой,6а; Титова, 3/2, 3/3, 6/5, 6/6, 7/1-5, 8, 9/1-6, 11, 11/2, 13, 13а, 15; Космонавтов, 36/3, 36/4, 42/3, 46/4, 48/2; Гагарина, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 115/1-3, 117, 119/1, 119/2, 125, 125/1, 125/2, 123, 121/1, 121/2, 123/3, 157, 157/1, 157/2; Циолковского, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 5/3.

Воду подвезут по заявкам жителей. Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.