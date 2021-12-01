В Липецкой области в четверг гололед, мокрый снег, дождь и сильный ветер

В четверг в Липецке мокрый снег, гололедица и сильный ветер Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 2 декабря, погода преподнесет липчанам сюрпризы. По данным Росгидрометцентра, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Ветер западной четверти 6-11 м/с. Столбик термометра опустится до отметки -6 градусов.

Днем в регионе снег, мокрый снег и дождь. Местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер южной четверти 8-13 м/с. Возможны порывы до 16 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти составит 729 мм рт.ст.

В настоящий момент световой день длится 7 часов 59 минут. Восход в 8.11. Заходит солнце рано - в 16.10.