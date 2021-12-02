В Липецке на НЛМК при падении мостового крана погибла 29-летняя женщина

На месте работают следователи и сотрудники прокуратуры Фото: Юлия КЛЮЕВА

Минувшим вечером в Липецке произошла трагедия. На комбинате НЛМК погибла женщина.

В среду, 1 декабря, в конвертерном цехе металлургического комбината упал мостовой кран. В кабине находилась машинист. Она получила травмы несовместимые с жизнью. Погибшей было 29 лет.

- Выражаем искреннее соболезнование родным, близким и коллеге погибшей, - прокомментировали в пресс-службе НЛМК. - Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по данному несчастью проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Они осматривают цех, устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, ответственных за безопасность работников на производстве.

Также проверку организовала прокуратура Липецкой области. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, после проверки дадут правовую оценку случившегося.