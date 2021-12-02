Под Липецком в жестком ДТП с КамАЗом пострадала женщина из иномарки

В ДТП с КамАЗом под Липецком пострадала женщина-водитель Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшую среду, 1 декабря, в Липецкой области столкнулись КамАЗ и "Киа". ДТП случилось на трассе Грязи-Добринка в Добринском районе. От удара иномарка вылетела в кювет. Автомобиль превратился в груду металла. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДДД, пострадала 36-летняя женщина, находившаяся за рулем легковушки. Ее с травмами доставили в больницу.

В тот же день в Усманском районе в селе Сторожевое "Судзуки" наехал на 63-летнюю женщину. Она двигалась в попутном направлении по краю проезжей части. Несчастная погибла на месте.

В Ельце на улице Коммунаров столкнулись ВАЗ-2114 и "Опель". Госпитализировали 18-летнюю пассажирку иномарки. Предварительно, один из водителей нарушил очередность проезда.

Липчан просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".