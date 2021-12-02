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Общество2 декабря 2021 7:52

В Липецке подростка, пропавшего из интерната, нашли у торгового центра

В причинах его ухода разбираются полицейские
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники ППС сопроводили юного липчанина в полицейский участок

Сотрудники ППС сопроводили юного липчанина в полицейский участок

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке нашли 12-летнего подростка, пропавшего 30 ноября. Напомним, он ушел из ГБОУ "Санаторная школа - интернат Липецка".

Как только поступило обращение, волонтеры незамедлительно осмотрели территории, где мог находиться юный липчанин. По информации ЛООО "Поиск пропавших детей", добровольцы прочесали Набережную, автовокзалы и ближайшие к месту пропажи районы, но безрезультатно. Подростка нашли вечером 1 декабря.

- Сотрудники отдельного батальона ППС увидели ребенка, похожего на пропавшего, у торгового центра в районе НЛМК, - сообщила "КП-Липецк" начальник Отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Ольга Снежкова. - Они остановили его и проводили в отдел полиции.

В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах ухода подростка из интерната. Предварительно, противоправных действий в отношении него не совершали.