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Общество2 декабря 2021 8:09

В управлении административных органов Липецкой области новый начальник

Игорь Гречуха избавился от приставки и.о. и возглавил ведомство
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Игорь Гречуха возглавил управление административных органов Липецкой области

Игорь Гречуха возглавил управление административных органов Липецкой области

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В управлении административных органов Липецкой области новый руководитель. На эту должность назначили Игоря Гречуху. Он на протяжении 4 месяцев исполнял обязанности руководителя ведомства. Распоряжение о его назначении подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

Игорь Гречуха родился в 1987 году. В 2009 году окончил Саратовскую государственную академию права. Имеет высшее юридическое образование. Строить карьеру начал с должности помощника прокурора Добринского района. Аналогичные места занимал в Задонском и Чаплыгинском районах. Несколько лет работал в областной прокуратуре. До апреля 2021 года был заместителем прокурора Советского района Липецка. Затем возглавил отдел благоустройства и капремонта в региональном управлении ЖКХ. Женат, есть дети.