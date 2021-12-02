В управлении административных органов Липецкой области новый начальник

Игорь Гречуха возглавил управление административных органов Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В управлении административных органов Липецкой области новый руководитель. На эту должность назначили Игоря Гречуху. Он на протяжении 4 месяцев исполнял обязанности руководителя ведомства. Распоряжение о его назначении подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

Игорь Гречуха родился в 1987 году. В 2009 году окончил Саратовскую государственную академию права. Имеет высшее юридическое образование. Строить карьеру начал с должности помощника прокурора Добринского района. Аналогичные места занимал в Задонском и Чаплыгинском районах. Несколько лет работал в областной прокуратуре. До апреля 2021 года был заместителем прокурора Советского района Липецка. Затем возглавил отдел благоустройства и капремонта в региональном управлении ЖКХ. Женат, есть дети.