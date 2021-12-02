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Происшествия2 декабря 2021 8:22

В Липецке после падения крана на НЛМК, в котором погибла женщина, возбудили уголовное дело

Следователи опрашивают свидетелей и ответственных за безопасность работников
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели машиниста крана на НЛМК

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели машиниста крана на НЛМК

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке возбудили уголовное дело по факту гибели машиниста крана на НЛМК. Напомним, вечером 1 декабря на новолипецком металлургическом комбинате упал мостовой кран. Это произошло во время технологического процесса в конвертерном цехе. Внутри находилась 29-летняя женщина. Она получила травмы несовместимые с жизнью

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, Следственный отдел по Левобережному округу Липецка возбудил уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, что на месте происшествия работают следователи и сотрудники региональной прокуратуры. Они допрашивают свидетелей, а также должностных лиц, ответственных за безопасность работников на производстве. Назначены судебные экспертизы.