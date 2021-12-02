В Липецке мужчине, который сел пьяным за руль и врезался в КамАЗ, грозит до 7 лет тюрьмы

Липчанин сел за руль в нетрезвом состоянии и спровоцировал ДТП с КамАЗом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 30-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступления по п. "а" ч.2 ст.264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Следствие установило, что в июне этого года липчанин арендовал у знакомого автомобиль "Хендай Солярис". На этой машине он неофициально работал в такси. В ночь с 22 на 23 июня горожанин трудился, а утром заехал в гости к другу. Они поехали на речку в поселок Заречье, по пути купив алкоголя. Около 16.00 обвиняемый в нетрезвом состоянии сел за руль иномарки. На участке дороги около Усманской трассы водитель выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом. Пострадал пассажир, находившийся на переднем сидении легковушки. Вред здоровью квалифицировали как тяжкий. Сам же липчанин после помощи медиков от госпитализации отказался.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, вину обвиняемый не признал. Органы предварительного следствия провели судебно-медицинскую, генетическую и автотехническую судебные экспертизы, собрали доказательства. Уголовное дело передали в суд. Липчанину грозит до 7 лет лишения свободы.