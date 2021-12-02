В 2022 году в Липецкой области появится управление молодежной политики

В Липецкой области создадут управление молодежной политики Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области создадут управление молодежной политики. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, ведомство появится в структуре отраслевых исполнительных органов государственной власти области. Соответствующее постановление уже подписано.

Для создания управления дополнительного финансирования не потребуется. Его сформируют за счет оптимизации других ведомств. Оттуда же переведут сотрудников. От управления информационной и внутренней политики перейдет часть функционала - полномочия по реализации деятельности в сфере молодежной политики, добровольчества, патриотического воспитания.

Управление молодежной политики Липецкой области заработает в новом 2022 году. К этому времени как раз полностью сформируют его структуру. Тогда же объявят, кто будет руководить ведомством.