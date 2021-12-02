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Общество2 декабря 2021 11:32

Суд отдал вертолетную площадку санавиации Липецкой области

Распоряжаться ею будет Липецкая областная больница
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Право оперативного управления на вертолетную площадку получила Липецкая областная клиническая больница

Право оперативного управления на вертолетную площадку получила Липецкая областная клиническая больница

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Арбитражном суде Липецкой области поставили точку в споре относительно вертолетной площадки у Липецкой областной больницы. Напомним, ее построили в 2019 году. На работы выделили более 17 млн рублей.

Проектом и строительством занималось ОКУ "Управления капитального строительства Липецкой области". Они подписали с больницей соответствующее соглашение. Однако, городская администрация отказала выдать разрешение на строительство площадки. Аргумент мэрии - она не является объектом капитального строительства.

Тогда представители Липецкой областной клинической больницы подали в суд на администрацию. Они просили признать за собой право оперативного управления на вертолетную площадку площадью 4 900 кв.м, расположенную по улице Московская, 6а.

Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда, во время заседаний стороны высказали свои позиции, предоставили необходимые доказательства. Также провели судебную строительно-техническую экспертизу. В итоге суд решил признать собственником вертолетной площадки Липецкую область, а право управлять ею оставил за больницей.