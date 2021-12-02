В Липецкой области заболеваемость ВИЧ в 2021 году выросла на 16,8%

Всего в Липецкой области ВИЧ-инфекцию выявили у 4 247 человек. Из них 3 179 - постоянные жители региона. ВИЧ-положительные матери региона родили 394 ребенка. Из всех малышей 9 оказались инфицированы.

По данным на 25 октября, новых случаев ВИЧ - 251. Так, 74% липчан заразились половым путем. Еще 25,6% - когда вводили наркотики внутривенно. Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, за 10 месяцев 2021 года зафиксирован рост заболеваемости на 16,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С января по октябрь в центре СПИД наблюдались 2 258 человек. Антиретровирусную терапию получили 2 100 липчан, то есть 93% от всех, кто под наблюдением.

В этом году на ВИЧ обследовали 295 002 жителей Липецкой области - 26% от численности населения.