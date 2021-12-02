В пятницу 5 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 3 декабря, в некоторых районах Липецка отключат воду. Так, с 9 утра до 4 часов вечера без горячей воды останутся жители дома №9/1 по улице Ушинского.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Космонавтов, 24/1, 28, 30, 32, 36/1, 38, 42/1, 44/3, 46/1, 48/1, 62/1, 50, 52, 54, 56а, 56/1-3, 58, 58/2, 58/3; Терешковой, 9/1, 11/1, 14, 16, 16а, 38а-д.

На этот же период времени краны пересохнут по адресам: улицы Индустриальная, 1-4; Депутатская, 51а, 52-57, 52а, 53а, 55а, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81; Киевская, 34, 36, 41.

Воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.