В Липецке пьяный мужчина с ножом грозился зарезать любовницу

В Липецке задержали буйного мужчину, который грозился убить любовницу. По данным полиции, 58-летний гражданин изрядно принял на грудь во время посиделок с 44-летней дамой. В процессе употребления алкоголя любовники поссорились. Конфликт едва не перерос в кровавую драму – мужчина схватил нож и пригрозил зарезать любовницу.

Перепуганная женщина сразу вызвала полицию. Агрессивного любовника задержал участковый. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, задержанный во всем сознался, дело возбудили по 119 статье УК – угроза убийством.

Кстати, за сутки участковые в Липецкой области раскрыли еще одну угрозу убийством, использование подложных документов, фиктивную регистрацию иностранцев, побои и кражи.