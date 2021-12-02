В пятницу в Липецке и области до +8 градусов

Зима еще не вступила в свои справа в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 3 декабря, в Липецкой области снова потеплеет. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью мокрый снег и снег. Температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти 6-11 м/с.

Днем в регионе столбик термометра поднимется до +8 градусов. Без существенных осадков. Ветер усилится до 8-13 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 738 мм рт.ст.

В субботу зимней погоды ждать тоже не стоит. В темное время суток до 2 градусов ниже ноля. Местами снег с дождем. На дорогах гололедица. Днем будет пасмурно. Прогреется до 8 градусов со знаком плюс. Ветер западный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт.ст.