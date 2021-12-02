В Липецкой области за 10 месяцев собрали 522 млн штук яиц и надоили 250000 тонн молока

В Липецкстате рассказали о производстве продукции сельского хозяйства в Липецкой области за январь-октябрь 2021 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкстате рассказали о производстве продукции сельского хозяйства в Липецкой области за январь-октябрь 2021 года. По данным специалистов, за этот период объем продукции в хозяйстве всех категорий в ценах составил около 152,2 млрд рублей. К сожалению, это на 12% меньше, чем за 10 месяцев 2020 года.

Так, с января по октябрь всего в регионе получили 250 700 тонн молока. В том числе в сельхозорганизациях 193 800 тонн - на 0,8% больше, чем годом ранее. Надой молока на одну корову составил 7 412 кг. Липецкие куры снесли 678 600 000 штук яиц - на 4% больше предыдущего периода. При этом в сельхозорганизациях собрали 522 700 000 штук яиц - на 6% больше. Яйценоскость кур-несушек составила 239 штук.

На убой доставили 294 000 тонн скота и птицы. В январе-октябре 2020 года этот показатель был выше на 6%.