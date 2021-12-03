В центре Липецка днем сбили пенсионерку

По данным ГИБДД за минувшие сутки, 2 декабря, на дорогах Липецкой области зарегистрировали всего одно ДТП с пострадавшим и им оказался пешеход. 63-летняя женщина попала под колеса «Тойоты» на улице Зегеля в час дня. Авария произошла вне пешеходного перехода, за рулем иномарки был 42-летний водитель. Пенсионерку увезли в больницу, но до госпитализации дело не дошло.

Одновременно с этим за сутки на дорогах региона зарегистрировали 22 ДТП без пострадавших. Автоинспекторы на дорогах остановили 2747 нарушителей ПДД. Нетрезвыми за рулем поймали 12 водителей, еще 101 человека оштрафовали за ремни безопасности. Камеры на дорогах зафиксировали 2250 нарушений ПДД – это превышения скорости, выезд на встречную и нарушение правил парковки.