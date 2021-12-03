Более 200 литров паленой водки нашли в киоске в Липецке

В областное управление потребительского рынка и ценовой политики пожаловались жители дома №13 по улице Филипченко в Липецке. Жильцы рассказали, что в киоске неподалеку, в районе дома №9/1 незаконно продается паленый алкоголь и сигареты без маркировки.

На место с проверки выехали сотрудники управления и прокуратуры Советского района. В ходе проверки информация подтвердилась. Как сообщили в пресс-службе управления, в киоске нашли более 200 литров паленой водки и около 150 пачек сигарет без акцизы. На предпринимателя завели административное дело, продавцу грозит штраф до 520 000 рублей.