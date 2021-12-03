За ночь на дороги Липецка высыпали почти 400 тон смеси против гололеда

Минувшим вечером, 2 декабря, в Липецке начался снег, после чего на улицы сразу вывели технику. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ночью в городе работали 20 пескоразбрасывателей и 9 тракторов. В первую очередь чистили и обрабатывали спуски и мосты. Всего за ночь на дороги Липецка высыпали более 390 тонн смеси против гололеда.

Около часа ночи 6 тракторов и столько же небольших машин отправили на обработку тротуаров. А в 4 утра на работу вышли около 140 дворников. Также в городе дежурят ассенизаторские машины, которые будут откачивать воду в местах подтопления.

Сообщить о неубранном снеге в Липецке можно в инстаграм городского департамента благоустройства @mbuupravlenie.