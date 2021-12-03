Под Липецком подростки обокрали дом на 200 000 рублей

В Липецке раскрыли крупную кражу из дома, которая произошла в Грязях. В полицию заявил 55-летний мужчина, в чей дом влезли воры, разобрали стоящий во дворе внедорожник и унесли другие ценные вещи. Домушники сняли задний мост с автомобиля «Джип Гранд-Черокки», также уволокли радиатор отопления и три велосипеда.

Общую стоимость украденного оценили в 200 000 рублей. Подозреваемых вскоре вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, ими оказались трое несовершеннолетних жителей города Грязи. Все наворованное у них уже забрали. Дело возбудили по части 2 статьи 158 – кража со значительным ущербом. Максимальное наказание по этой статье – до 5 лет.