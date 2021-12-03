В Липецке ищут высокого мужчину в белых кроссовках

В Липецке ищут 26-летнего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут мужчину. Ион Шербань пропал несколько дней назад. В среду, 1 декабря, он вышел из дома и не вернулся. Ему 26 лет. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", липчанин может находиться в любом районе.

Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые.

Был одет: черная куртка, зеленая толстовка, синие джинсы, белые кроссовки.

Поисковому отряду "Лиза Алерт" нужна помощь добровольцев. Просьба ко всем, кто видел Иона Шербань или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - единый номер вызова экстренных служб.