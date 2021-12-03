В Липецке в ДТП с перевернувшимся ВАЗом погибла еще одна женщина

Врачи боролись за жизнь несчастной, но спасти ее не удалось Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число жертв в страшной аварии в Липецке увеличилось. В ДТП с ВАЗ-2114 и "Киа" погибла еще одна пассажирка отечественного автомобиля.

Напомним, машины столкнулись на Октябрьском мосту. По предварительным данным, 21-летняя девушка за рулем ВАЗа не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, машина перевернулась. Автоледи госпитализировали. Женщина 1965 года рождения, находившаяся на переднем сиденье, скончалась на месте.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России, врачи боролись за жизнь еще одной женщины из иномарки. Однако, спасти ее не удалось. 31-летняя погибшая оказалась сестрой девушки-водителя.

В иномарке никто не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они разбираются в случившемся.