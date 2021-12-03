В субботу более 10 улиц Липецка останутся без холодной воды

В субботу в Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В выходные в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. В субботу, 4 декабря, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам 40 лет Октября, 43, 45; Ушинского, 21, 23; Липовская, 6/4, 8, 10, 12, 12а.

С 9 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Гагарина, 157/1, 157/2, 157, 159, 159/2, 161/1, 161/2, 161/3; Циолковского, 3/1-5, 5/1-3, 7, 7/1, 7/1а, 7/2; Титова, 6/6; Фрунзе, 1, 4, 5, 6а, 7, 7а, 8, 10; Советская, 3-5; Скороходова, 1, 2, 4, 8, 10; Театральная площадь, 1, 3; Первомайская, 35, 37, 45, 49, 55; площадь Революции, 10.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду липчанам подвезут по заявке. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.