Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 3 декабря 2021 года: 366 новых случаев

В Липецкой области у 366 человек подтвердился коронавирус за сутки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 3 декабря 2021 года - за сутки диагноз подтвердился у 366 жителей. Напомним, что еще несколько дней назад этот показатель приближался к 400.

По данным регионального оперштаба, в Липецке выявили 207 случаев COVID-19. В Ельце - 30. В Липецком районе - 29. В Добринском районе 21 заболевший. В Измалковском - 20. В Добровском и Становлянском - по 13. В Долгоруковском районе заразились 9 человек. В Лебедянском - 8. В Хлевенском - 6. В Елецком районе диагноз подтвердился у 4 местных жителей. В Чаплыгинском - у 3. В Воловском, Грязинском и Лев-Толстовском районах - по 1.

Всего с начала пандемии в Липецкой области зарегистрировали 75 747 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 68 278 пациентов - 456 человек медики выписали за минувшие сутки. Не удалось спасти 2 465 липчан.

На больничном находятся 5 004 жителя региона. Из них 4 497 остаются дома. Госпитализировали 507 человек.