В Липецкой области в ночь на субботу мокрый снег и сильный ветер

Днем в Липецкой области местами слабый снег Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 4 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью мокрый снег и дождь. Местами налипание мокрого снега. Возможны порывы ветра до 17 м/с.

Как ночью, так и днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В светлое время суток в регионе местами слабый снег. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 738 мм рт.ст.

В воскресенье, 5 декабря, в Липецке станет холоднее. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем переменная облачность и около 1 градуса ниже ноля. Синоптики обещают без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 2-4 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 751 мм рт.ст.