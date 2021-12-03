Лжепрокурор из Москвы выманил у липчанки 200000 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане продолжают попадаться на уловки мошенников. Причем негодяи действуют по одной и той же схеме.

Так, в конце ноября в полицию обратилась жительница Липецка. В своем заявлении она указала, что ей позвонил прокурор из Москвы. По крайней мере, он так представился. Мужчина запугал женщину, мол, на ее имя кто-то пытается оформить кредит. И чтобы предотвратить злодеяние, липчанке нужно перевести свои деньги с карты на другой счет. Наивная горожанка так и сделала, перекинув 200 тыс. рублей на указанный лжепрокурором счет.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность злодея. А липчан просят ни под каким предлогам не переводить деньги незнакомцам, кем бы они не представились во время телефонного разговора. Даже прокурорам из Москвы.