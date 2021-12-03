Под Липецком сотрудница Росгвардии и участковый спасли женщину, ударившуюся головой о ворота

Сотрудницу Росгвардии Липецкой области наградили медалью за спасение человека Фото: Предоставлено Росгвардией

В августе этого года инспектор Росгвардии Липецкой области Наталья Лобанова вместе с участковым полиции Романом Беловым проверяли, как хранят оружие в Становлянском районе. Вдруг полицейскому позвонила жительница села Чернолес. Сообщив, что с ней произошло несчастье, она попросила о помощи. Офицеры незамедлительно выдвинулись к месту происшествия.

В селе они обнаружили пострадавшую с кровотечением в области головы. Оказалось, что женщина, пытаясь закрыть ворота зернохранилища во время сильного ветра, упала и сильно ударилась головой. Правоохранители оказали ей первую медицинскую помощь и доставили в районную больницу. Женщину прооперировали.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, на днях Наталье Лобановой вручили ведомственную медаль "За спасение".

- Благодаря грамотному оказанию медицинской помощи и оперативности по доставлению пострадавшей в медицинское учреждение удалось спасти человеческую жизнь, - отметил начальник областного управления Росгвардии Сергей Шишмонин.