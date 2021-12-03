Липчан просят помочь найти родственников мужчины из больницы

В Липецке ищут родственников неизвестного мужчины Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд "Лиза Алерт" просит липчан помочь найти родственников неизвестного. Мужчине предположительно 35-40 лет. Узнать его имя и фамилию пока не удалось. С этой пятницы, 3 декабря, он находится в лечебном учреждении Липецкой области.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черная куртка, серая кофта, черные штаны, черные ботинки.

Просьба ко всем, кто узнал мужчину на фото или обладает какой-либо информацией относительно его родственников или знакомых, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.