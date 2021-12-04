Липчанин до смерти избил друга металлической трубой и ограбил бывшую тещу

Липецкие следователи собрали доказательства и отправили материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины. Его обвиняют в совершении преступлений по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья", а также п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж".

По данным следствия, 18 мая липчанин гостил у своего 36-летнего друга. Во время ссоры обвиняемый избил хозяина квартиры - не менее 58 раз ударил кулаками и металлической трубой по телу. Этой же металлической трубой он начал бить знакомого, который пытался заступиться за потерпевшего. Затем злодей пришел к бывшей теще просить денег в долг. Получив отказ, он ударил бедную женщину, сбив ее с ног. Забрал сотовый телефон и убежал. Мобильный он продал, а деньги пропил.

Избитых мужчин обнаружил 20 мая сосед. Он вызвал полицейских и скорую помощь. Медики констатировали смерть 36-летнего липчанина. А его защитника с травмой грудной клетки и переломом коси носа госпитализировали. Согласно выводам судмедэкспертов, хозяин квартиры скончался от тупой сочетанной травмы тела.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на время предварительного следствия фигуранта арестовали. Вину он признал и рассказал все в подробностях на месте преступления. Липчанин пояснил, что избил знакомого, так как тот потратил его деньги не по назначению. Материалы уголовного дела направили для утверждения обвинительного заключения и в суд.