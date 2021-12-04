Антирекорд по ДТП в Липецке: за день 10 аварий с пострадавшими и 3 погибшими

В Липецке в пятницу установили антирекорд по числу ДТП Фото: Юлия КЛЮЕВА

Минувшая пятница побила недельный антирекорд по количеству ДТП в Липецке. Так, 3 декабря в областном центре зафиксировали 10 аварий с пострадавшими. Погибли 3 человека.

По данным пресс-службы городского управления ГО и ЧС, под колеса машин попали 3 пешехода и велосипедист. На последнего наехал автобус у остановки по улице Студеновская. Произошло 5 ДТП с последствиями различной степени тяжести для водителей и пассажиров.

Напомним о жуткой аварии на Октябрьском мосту. Там перевернулся ВАЗ-2114. Спасателям пришлось извлекать из салона заблокированных людей. Погибли 31-летняя и 56-летняя пассажирки. Девушку-водителя с различными травмами госпитализировали.

Жуткое ДТП в Липецке на Октябрьском мосту Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

А вечером на улице Краснозаводская "Лада-Приора" насмерть сбила 49-летнюю липчанку. Трагедия произошла в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В пресс-службе управления отметили, что, вероятно, причиной напряженной ситуации на магистралях стала изменчивая декабрьская погода. В тот же день в 2020 году в ДТП в Липецке никто из людей не пострадал. Но не стоит сбрасывать со счетов и человеческий фактор - неосторожность за рулем и желание полихачить.