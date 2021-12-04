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Общество4 декабря 2021 13:55

В Липецке в воскресенье без холодной воды останутся жители 24 микрорайона

Причина отключений - порыв трубопровода
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат холодную воду

В Липецке отключат холодную воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 5 декабря, в Липецке запланировали ремонтные работы на сетях. Из-за этого у липчан, проживающих на 24 микрорайоне, отключат холодную воду.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Кривенкова, 3, 5, 7; Катукова, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 40а, а также бульвара Шубина, 17, 19; проспекта 60 лет СССР, 45, 47. Специалисты будут устранять утечку на трубопроводе диаметром 200 мм.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. В случае необходимости ее может подвезти компания - по заявкам жителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. Более подробную информацию горожане могут получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.