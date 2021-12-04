В Липецкой области ночью и утром в воскресенье туман

В Липецке и области в воскресенье утром обещают туман Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 5 декабря, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман. В темное время суток от 2 до 7 градусов ниже ноля. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Днем в регионе от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер усилится до 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 740 мм рт.ст.

В начале новой недели в Липецке будет морозно. В понедельник, 6 декабря, ночью столбик термометра опустится до -5 градусов. Днем около 1 градуса со знаком минус. Синоптики обещают пасмурную погоду, а к вечеру небольшой снег. Ветер юго-восточный 5-7 м/с. Атмосферное давление без изменений - 752 мм рт.ст.