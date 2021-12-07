В среду более 20 улиц Липецка останутся без холодной воды

В среду в Липецке отключат отопление и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 8 декабря, некоторые липчане останутся без тепла и холодной воды. Так, с 10 утра до 4 часов вечера отопление отключат по улице Ушинского, 12 и переулку Больничный, 1-4.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Клары Цеткин, 1/1; Стаханова, 10, 20; проспект 60 лет СССР, 24; Советская, 7, 13а, 20-22, 24а, 25-27, 26в, 28 30, 32, 33-35, 36, 39, 41-43, 45, 47, 63, 66б, 66/7, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77; Первомайская, 30, 30а, 32, 34, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59а, 63а, 64-66, 66а, 77в, 78, 78а, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 99, 101, 117, 119, 121; Фрунзе, 4а, 5, 6, 8, 10-12, 14, 15, 27, 29, 30, 32, 34; Барашева, 1, 3, 5, 7; 8 Марта, 18, 20, 20/2, 20а, 22, 22/2, 24, 24а, 24/2, 26, 26а, 26/2, 28, 30, 32, 34; Коммунальная, 3-5, 8-10, 12, 14; Торговая, 2, 4, 14, 15а, 16а/1, 16а; Горького, 1-4, 6, 7, 7а, 9-12, 9а, 11/2, 22, 26; Октябрьская, 52, 57, 58, 61, 67, 70-74, 80а, 88а, 89; Крайняя, 2; Пушкина, 4, 7, 7а, 13а, 13-15, 17; площадь Победы, 1.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Индустриальная, Будённого, Небесная, Речная, Сенная, Сырская, Пролетарская, Полярная, Зоологическая, Смоленская; переулки Рядовой и Садовый.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", специалисты будут устранять утечки на сетях. Более подробная информация по телефонам 175 и 23-175.