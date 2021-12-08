Во время пожара в квартире под Липецком пострадал человек

Небольшой по площади, но существенный по последствиям пожар произошел минувшим вечером, 7 декабря, в селе Красное Липецкой области. Там в доме №27 по улице Победы загорелась квартира.

Огонь повредил только один погонный метр электропроводки в квартире. Однако при этом пострадал один человек. С огнем боролись два отделения пожарной охраны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, предварительной причина пожара – короткое замыкание проводки.

Всего за сутки в Липецкой области зарегистрировали три пожара. Один из них в многоквартирном доме №10 на улице Свиридова. Туда выезжали 4 отделения пожарных и автолестница. Сгорели вещи и техника на площади 1 м2. Никто не пострадал. Предварительная причина та же – короткое замыкание.