Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 14:27

Подготовка к Новому году 2022 в Липецке: на площади Петра ставят живые ели для заколдованного леса

Также специалисты монтируют светящийся тоннель
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Липецке площадь Петра Великого обновляют к Новому году

В Липецке площадь Петра Великого обновляют к Новому году

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке продолжают готовиться к Новому году. На площади Петра Великого вовсю идут работы. Напомним, пространство оформят в стиле сказки "Алиса в стране чудес". Здесь появятся заколдованный лес из живых елей, Чеширский кот, фотозоны. Рядом с фонтаном установят "Русскую горку", а на само сооружение поставят 16-метровую елку, от центра которой раскинется светящийся шатер.

В Липецке площадь Петра Великого обновляют к Новому году

В Липецке площадь Петра Великого обновляют к Новому году

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке площадь Петра Великого обновляют к Новому году

В Липецке площадь Петра Великого обновляют к Новому году

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке площадь Петра Великого обновляют к Новому году

В Липецке площадь Петра Великого обновляют к Новому году

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Так, на площади устанавливают светящийся тоннель с цифрами 2022. Как и в прошлом году, он находится ближе к дороге рядом с остановкой "Нижний парк". Специалисты уже смонтировали опоры вокруг фонтана, к которым позже прикрепят огоньки. Также на площадь привезли живые ели для заколдованного леса - около 200 деревьев. Их ставят с тумбы-подставки.

В Липецке площадь Петра Великого обновляют к Новому году

В Липецке площадь Петра Великого обновляют к Новому году

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке площадь Петра Великого обновляют к Новому году

В Липецке площадь Петра Великого обновляют к Новому году

Фото: Юлия КЛЮЕВА