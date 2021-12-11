Липчанка выпросила у возлюбленного и его матери 700000 рублей на лечение несуществующего ребенка

Мошенница получила 700000 рублей от возлюбленного на лечение несуществующего ребенка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 34-летней липчанки. Ее подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. в 2019 году женщина познакомилась в интернете с 35-летним жителем Грязей. У них были отношения после которых она забеременела. Рассказав об этом возлюбленному, она попросила у него деньги для покупки медикаментов. Чуть позже липчанка прервала беременность, но скрыла это от своего мужчины. При этом продолжала вытягивать с него деньги. Весь период лжебеременности они проживали отдельно.

В итоге злодейка сообщила, что ребенок родился с серьезными врожденными патологиями и ей нужны средства на его лечение. Так называемый отец новорожденного неоднократно пытался прийти в больницу и увидеть малыша, но женщина запрещала, ссылаясь на тяжелое состояние крохи и карантин. Через некоторое время мошенница сказала, что ребенка госпитализировали в московскую клинику. Лечение мужчина тоже оплатил.

Но все тайное рано или поздно становится явным. Узнав об обмане, потерпевший обратился в полицию. Всего липчанка получила почти 700 тыс. рублей. Причем 300 тыс. ей передал грязинец, а 400 тыс. - его мама. 61-летняя женщина даже брала кредиты на лечение "внука". Расследование уголовного дела продолжается.