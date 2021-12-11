В воскресенье 13 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье, 12 декабря, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", это вынужденная мера на время проведения ремонтных работ.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители частного сектора по улицам: Буденного, Небесная, Смоленская, Зоологическая, Речная, Сенная, Садовая, Полярная, Сырская, Пролетарская, переулок Рядовой.

На этот же период времени краны пересохнут по адресам: улицы Меркулова, 33, 35; 60 лет СССР, 16, 18, 18а.

Советуем горожанам заранее запастись питьевой водой. Также воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.