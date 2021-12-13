От коронавируса в Липецке умерли 11 человек за сутки

Ситуация по коронавирусу в Липецкой области остается напряженная. По данным федерального штаба за минувшие сутки, 12 декабря, в Липецкой области скончались 11 больных COVID-19. В этот же день зарегистрировали 339 новых случаев коронавируса. Одновременно с этим за сутки в регионе выздоровели 174 человека, что почти вдвое меньше количества зараженных за сутки.

По оперативным данным регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости COVID-19 в Липецкой области на сегодняшний день составляет 6958,2 случая на 100 тысяч населения. Всего с начала пандемии в регионе заболели коронавирусом 79280 человек.

Липчанам снова напоминают о вакцинации. По всем вопросам касательно прививки от коронавируса в Липецке можно звонить на бесплатный номер «горячей линии» – 8 800 450 48 48.