Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 16 декабря 2021 года: за сутки выписали 524 человек

В Липецкой области за сутки выписали 524 человек, переболевших коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число выздоровевших от коронавируса в Липецкой области на 16 декабря 2021 года достигло 73 030 человек. За минувшие сутки медики выписали 524 пациентов. Это больше, чем заболели за тот же период времени - 328 новых случаев. Из них в Липецке - 280. В Липецком районе - 26. В Елецком и Долгоруковском районах - по 4. В Задонском районе диагноз подтвердился у 3 местных жителей. В Ельце, Грязинском, Добровском, Тербунском и Хлевенском районах по 2 зараженных. В Воловском районе - 1.

За все время пандемии в Липецкой области зарегистрировали 80 276 случаев COVID-19. Не удалось спасти 2 624 человек. На больничном находятся 4 622 пациента. Причем у 4 291 липчанина болезнь протекает в легкой форме. Эти люди остаются дома. Госпитализировать пришлось 331 пациента с более тяжелым течением ковида.