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Общество20 декабря 2021 9:27

В Липецке на двух перекрестках отключились светофоры

Сбои возникли в районе остановок «Бульвар Неделина» и «Ул. Гагарина»
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке водителей предупреждают об отключенных светофорах. Сбои в работе регулировщиков возникли в районе остановки «Бульвар Неделина», а также на пересечении улиц Гагарина и 30 лет Октября у остановки «Ул. Гагарина».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данный момент светофоры обследуют сотрудники «Липецкгорсвета», который выясняют причину сбоев. Пешеходов и водителей просят быть внимательней на данных участках. Водителям напоминают, что при отключенных светофорах пешеходам на «зебре» нужно уступать всегда.