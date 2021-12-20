В Липецке на двух перекрестках отключились светофоры

В Липецке водителей предупреждают об отключенных светофорах. Сбои в работе регулировщиков возникли в районе остановки «Бульвар Неделина», а также на пересечении улиц Гагарина и 30 лет Октября у остановки «Ул. Гагарина».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данный момент светофоры обследуют сотрудники «Липецкгорсвета», который выясняют причину сбоев. Пешеходов и водителей просят быть внимательней на данных участках. Водителям напоминают, что при отключенных светофорах пешеходам на «зебре» нужно уступать всегда.