Спасатели вытащили ВАЗ, вылетевший в овраг под Липецком

ВАЗ вылетел в овраг в Липецкой области Фото: УГПСС Липецкой области

В минувшее воскресенье, 19 декабря, в Тербунском районе Липецкой области произошло ДТП. На 37 километре трассы "Хлевное-Тербуны" автомобиль ВАЗ-2110 вылетел в овраг.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательного поста №8 села Вторые Тербуны. Дежурная смена тут же выехала на место аварии. Спасатели помогли трем пассажирам выбраться из салона. Затем, с помощью гибкой стяжки, они вытянули легковушку на проезжую часть.

К счастью, никто из людей не пострадал. Липчан просят быть более внимательными за рулем и соблюдать Правила дорожного движения. Напомним, что в выходные в центре Липецка в ДТП с двумя иномарками пострадали двое детей и женщина. Подробности здесь.