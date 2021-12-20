В Липецке Сбер запустил дистанционный мониторинг пациентов с гипертонией

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При поддержке Сбера на территории Липецкой области запустился проект по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями на платформе СберЗдоровье (входит в экосистему Сбера).

К проекту присоединилось 4 медицинские организации области: Липецкие городские поликлиники №2, №4, №7 и Лебедянская центральная районная больница. К платформе подключено 1000 пациентов с артериальной гипертензией. Голосовой робот «Ксения»звонит пациентам и проводит дистанционный опрос: собирает и анализирует информацию основных показателей здоровья, в том числе – давление, которое пациенты замеряют самостоятельно. Данные направляются в «Дневник здоровья» пациента. В случае выявления отклонений от нормы, врачи сервиса СберЗдоровье связываются с клиентом через приложение или по телефону для оперативного реагирования.

Евгений Павлюченко, заместитель управляющего Липецким отделением ПАО Сбербанк:

«Благодаря развитию телемедицинского направления, услуги здравоохранения становятся более доступными. Реализуемая нами стратегия ESG направлена именно на это. И мы уверены, что подобные современные цифровые решения в сфере здравоохранения приведут к снижению стоимости оказания медицинских услуг».

Ольга Таскина, заместитель начальника управления здравоохранения Липецкойобласти:

«За время существования COVID-19 системе здравоохранения пришлось подстроиться под новые условия. Людям требуется удобный и своевременный доступ к врачам, нагрузка на которых в период пандемии многократно увеличилась. Пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, часто сталкиваются с осложнениями со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, а также и других жизненно важных систем. Поэтому важно организовать мониторинг основных показателей здоровья пациентов.Вовремя обнаруженный недуг позволит избежать серьезных проблем со здоровьем».