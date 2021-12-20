Липецкая пенсионерка выкинула с балкона 600 000 рублей для мошенников

В Липецке на старую легенду мошенников попала 95-летняя женщина. Пожилой пенсионерке позвонили от имени полиции и сказали, что внук совершил ДТП и чтобы решить проблему с уголовным делом нужны деньги.

Бабушка смогла найти 600 000 рублей. За которыми негодяи прислали курьера. Когда на адрес приехал засланный аферистами сообщник, пенсионерка собрала все деньги в пакет и сбросила курьеру с балкона. Вскоре женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, за прошедшие выходные мошенники тем же путем обманули еще пятерых пенсионеров, которые отдали 1.7 млн рублей.