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Общество20 декабря 2021 13:46

В Липецкой области изменили прожиточный минимум на 2022 год

Увеличили показатель в расчете на душу населения и для трудоспособного населения
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области пересчитали прожиточный минимум на 2022 год

В Липецкой области пересчитали прожиточный минимум на 2022 год

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области изменили величину прожиточного минимума на 2022 год. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы региональной администрации Александр Рябченко. Оно вступает в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, что в августе прожиточный минимум на 2022 год в расчете на душу населения установили в 10 373 рубля. Для трудоспособного населения - 11 307 рублей. Для пенсионеров -9 190 рублей. Для детей - 10 654 рубля.

Теперь же прожиточный минимум в расчете на душу населения увеличили до 10 503 рублей. А для трудоспособного населения подняли до 11 448 рублей.

Напомним, что исходя из прожиточного минимума определяются размеры пособий, пенсий, социальных выплат, стипендий. Также на основании этого показателя оценивается уровень жизни населения - реализуется социальная политика и социальные программы.