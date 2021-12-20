В Липецкой области изменили прожиточный минимум на 2022 год

В Липецкой области пересчитали прожиточный минимум на 2022 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области изменили величину прожиточного минимума на 2022 год. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы региональной администрации Александр Рябченко. Оно вступает в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, что в августе прожиточный минимум на 2022 год в расчете на душу населения установили в 10 373 рубля. Для трудоспособного населения - 11 307 рублей. Для пенсионеров -9 190 рублей. Для детей - 10 654 рубля.

Теперь же прожиточный минимум в расчете на душу населения увеличили до 10 503 рублей. А для трудоспособного населения подняли до 11 448 рублей.

Напомним, что исходя из прожиточного минимума определяются размеры пособий, пенсий, социальных выплат, стипендий. Также на основании этого показателя оценивается уровень жизни населения - реализуется социальная политика и социальные программы.